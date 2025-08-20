Nieve y lluvia en la Región Metropolitana: Michelle Adam entrega el pronóstico del tiempo en Santiago y revela dónde nevaría
La meteoróloga de Canal 13 entregó detalles sobre el inminente regreso de la lluvia en la Región Metropolitana y reveló dónde podría nevar.
También te podría interesar: Nieve y lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende con su pronóstico del tiempo para Santiago
- Esta es la restricción vehicular de este jueves 21 de agosto: revisa hasta cuándo rige la medida y el horario
- "Todo es posible": Erik Rodríguez, el '7 de Chile' estuvo en RadioActiva y entregó importantes mensajes de inclusión y esperanza
- Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas