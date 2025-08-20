«Todo es posible»: Erik Rodríguez, el ‘7 de Chile’ estuvo en RadioActiva y entregó importantes mensajes de inclusión y esperanza

Durante este miércoles, nuestra querida Tenchita recibió la agradable visita de Erik Rodríguez, destacado jugador de fútbol ciego y creador de contenido que también es conocido como el 7 de Chile.

En esta instancia, el deportista habló de su historia y su trabajo en redes sociales donde busca promover la inclusión a través del humor.

Vale señalar que Erik Rodríguez ha tenido gran éxito con este proyecto. De hecho, mencionó que en solamente ocho meses ha logrado llegar a más de 100 mil seguidores en Instagram. «Soy el ciego con más vista ahora», bromeó.

El especial contacto de Erik Rodríguez con auditora

En esta oportunidad, diversos auditores llamaron para conversar con el deportista. Una de ellas fue Alejandra, quien dio a conocer que en un año perderá la vista.

Frente a esto, Erik Rodríguez señaló: «Lo primero es decirte que se puede, que todo es posible. La tecnología ayuda muchísimo, hay muchas formas de poder superarlo».

Incluso le señaló que lo puede contactar para ayudarla con contactos de doctores y personas que la podrán ayudar.

«Lo único que te puedo decir es que no está todo perdido, todo es posible. Imagínate, yo nací ciego y desarrollarme súper bien», agregó Erik Rodríguez.

Además, posteriormente señaló: «Si yo tuviera la posibilidad de ver, se lo donaría a Alejandra, porque yo no lo necesito. Estoy contento así, soy feliz así, pero ella es otra cosa, porque ella tiene su vista y es un duelo el que va a pasar, si es que esto se llega a confirmar».

«Pero es un duelo que dura un tiempo y que después ya se puede rehabilitar y va a poder salir adelante», añadió.

Además, en esta instancia, muchos otros auditores llamaron para compartir experiencias, hablar de la inclusión y mucho más. Incluso hubo espacio para risas.