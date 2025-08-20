Popular periodista alza la voz y acusa cruel trato por panelistas de Primer Plano: «La situación me dejó en shock»

Durante los últimos días, se ha comentado mucho sobre la participación de María Paz Arancibia en el programa de CHV, «Primer Plano». En este sentido, llamó mucho la atención el trato que tuvieron los panelistas que con la periodista.

Recordemos que en esta instancia, la comunicadora habló sobre las acusaciones de maltrato laboral que acusó de parte de Daniela Aránguiz, con quien fue compañera en «Sígueme» de TV+.

Y su paso por el estelar de CHV dio mucho que hablar. De hecho, según informó Glamorama, el programa recibió sobre 1.600 denuncias por el trato que recibió María Paz Arancibia.

En el programa la periodista fue interrumpida en reiteradas ocasiones por parte de Catalina Pulido, Pablo Candia y Pancha Merino. Incluso Candia la acusó de hacerse la víctima.

Por otro lado, Merina indicó: «En el colegio uno sufre discriminación (…) pero al final, la víctima, nunca llega a ningún lugar. Tú te haces la víctima y no te haces responsable de tus actos».

«Es como el niñito del que todos se burlan. Algo hay en ese niño, que tiene una carencia», agregó.

María Paz Arancibia y el trato que recibió en Primer Plano

En una entrevista con La Cuarta, María Paz Arancibia mencionó: «Cuando se me invitó, me alegré. Volvía a mi ex canal, al lugar que habité más que mi propia casa por 10 años. Y volvía con más experiencia, fortalecida después de lo que viví en el ‘Sígueme’, con ganas de volver a mostrarme».

«Eso fue antes de caer en las garras de los opinólogos de PP, que lograron estresarme y angustiarme. No lo pasé bien emocionalmente, pero esas son conclusiones que saco ahora, porque la situación me dejó en shock», agregó.

Sin embargo, María Paz Arancibia reveló que luego de su participación en el programa, al llegar a su casa revisó el celular y «diez minutos de revisar reacciones bastaron para sentir alivio. El apoyo era masivo y las sensaciones de quienes fueron testigos televisivos era de repulsión».

Por otro lado, sobre los dichos de Pancha Merino, indicó: «Fue una brutalidad. Pero en ese minuto yo ya no procesaba tanto».

«Creo que lo que viví se parece mucho a lo que experimenta alguien en manos de una personalidad psicopática. Eso que pasa cuando la violencia y manipulación es tal, que una víctima incluso empieza a dudar de su propia verdad», agregó la experiodista de CHV.

Además, María Paz Arancibia expresó que no sabía si es que los panelistas estaban bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, mencionó que «si lo estaban, ya sabemos que en el carrete ellos serán los curaos odiosos».