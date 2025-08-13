«Te voy a enseñar a hacer televisión»: María Paz Arancibia revela que Michael Roldán quiso «darle una clase» en TV+

La periodista María Paz Arancibia ha dado mucho que hablar durante el último tiempo. La comunicadora estuvo por diez años en Chilevisión y mientras estaba en la señal de Paramount incursionó en la creación de contenido para adultos.

Posteriormente, se fue del canal y llegó al programa de farándula «Sígueme» de TV+, donde estuvo aproximadamente un mes.

En el tiempo que estuvo en el espacio televisivo, la comunicadora protagonizó diversos conflictos con Daniela Aránguiz.

Y recientemente, en el podcast de Dani 21, María Paz Arancibia señaló que había mala onda en el ambiente. Además, recordó situaciones que vivió con Michael Roldán.

María Paz Arancibia habla sobre Michael Roldán

En conversación con Danilo 21, la experiodista de CHV indicó: «En un programa quiso darme una clase de periodismo de reporteo. Te juro. Y lo encontraba insoportable. Cuando me fui, obvio que esperaba que nadie se despidiera, lo más coherente que podían hacer esas personas era no despedirse, un poco de dignidad. Y Guagüito me mandó un tremendo texto por Instagram. Ni siquiera lo leí».

«No tengo idea qué me dijo, porque no leí su mensaje. Me imagino que era tratando de quedar bien. Pero la gente no es tonta y eso también habla mucho de ti como persona», agregó María Paz Arancibia.

Además, expresó que «se me acercó en esa postura de ‘esto es por tu bien, para que aprendas, te voy a enseñar cómo se hace esto, te voy a enseñar a hacer televisión’. Se acercó a mí con un cuaderno y un lápiz como para explicarme cómo era la dinámica de conversación en un panel. Te lo juro por Dios».

«Me imagino que porque a él le estaba molestando que yo hablaba demasiado. Y me acuerdo que en una instancia en la que él estaba reemplazando a Julia Vial, en comerciales me dice ‘Maripi, mira, lo que pasa es que acá es así. Tú lo estás haciendo de otra manera’. No le dije nada, fue como ‘gracias’. De verdad que no había onda», finalizó María Paz Arancibia.