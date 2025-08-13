Claudio Palma revela cuánto ganaba por partido en CDF y deja atónito a Julio César Rodríguez

El conocido relator deportivo, Claudio Palma, estuvo presente en el programa digital «Seré Wn?» que es conducido por Julio César Rodríguez y Chelipe Cárdenas. Instancia en la que compartió anécdotas y reveló cuándo dinero ganaba en CDF.

De este modo, el también locutor de Radio Futuro abordó su reciente salida de TNT Sports. En este sentido, mencionó que fue debido a la falta de motivación que sentía el último tiempo en relatar encuentros del torneo nacional.

Por otro lado, también reveló que un momento que lo ayudó a consolidarse como un gran relator nacional fue el triunfo de visita de Chile ante Colombia por 4-2, lo que significó la clasificación de la Roja al Mundial de Sudáfrica 2010.

«Yo creo que el último de CDF en las clasificatorias. Yo ahí me juramenté. Primero dije: ‘tengo 45 años y no voy a ir a un mundial’. Y nos llega la noticia a CDF que hacíamos las clasificatorias pero nos dice que no vamos a ir a los estadios, porque Canal 13 era el dueño de los derechos. Yo dije ‘voy a prepararme bien, para hacer una linda pega en estas clasificatorias'», señaló Claudio Palma.

Además, indicó que en ese partido «viene el ‘Padre querido’. Yo lo cuento siempre porque yo soy muy creyente y fue muy contradictorio esa noche porque digo ‘Sudáfrica, espéranos, que allá vamos’. Termina la hu…, quedó la ca… en mi teléfono, pensaban que estaba en Colombia. Me corrieron unas lágrimas y dije ‘no voy a ir al Mundial’. No iba al Mundial, porque lo tenía TVN”. En esas clasificatorias le robamos muchos puntos a Canal 13″.».

Sin embargo, Claudio Palma reveló que recibió un inesperado llamado que cambió todo. «Recibo un llamado de Leonardo de Pinto. Me dicen ‘juntémonos’. Y me dice ‘escuché tu trabajo y te quiero llevar al Mundial de Sudáfrica'», expresó la voz de Futuro Fútbol Club.

Claudio Palma revela cuánto ganaba en CDF por partido

Posteriormente, Claudio Palma generó gran sorpresa en Julio César Rodríguez y Chelipe Cárdenas tras revelar los ingresos que obtenía por relatar partidos en CDF.

«Yo ganaba en el CDF 70 lucas por partido. Yo voy gratis, dije altiro. Y eran buenas las lucas. Hasta donde llegue Chile (me ofrecieron en primera instancia) y fui con Sebastián Rozental. Quedamos eliminados y me dice ‘van a seguir’. Relaté el tercer lugar. Conocí la crème de la crème del periodismo. Ahí cambió todo», transparentó el relator.