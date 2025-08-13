Junto a destacado futbolista en Europa: Revelan registros que comprobarían nuevo romance de Fran Maira

Desde hace algunas semanas que está surgiendo el rumor de que la influencer y exchica reality estaría saliendo con un reconocido futbolista que juega en Italia. Hablamos ni más ni menos que del exjugador de Colo Colo, Damián Pizarro.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado la noticia, durante este martes se dio a conocer un detalle que incrementó las especulaciones.

Vale señalar que hace algunos días, Fran Maira ha estado subiendo registros a sus redes sociales desde Italia, país en el que vive Damián Pizarro.

Y recientemente, el portal Infama dio a conocer que la exparticipante de Gran Hermano Chile y el futbolista estarían subiendo registros desde el mismo lugar. Específicamente esto sería en la casa del jugador del Udinese.

De hecho, el medio ya nombrado compartió fotos de ambos, en los que se ve el mismo espejo que está sobre un mueble blanco.

Por otro lado, es importante recordar que la última vez que Damián Pizarro visitó a Chile, fue visto junto a Fran Maira en el casino Monticello.

El momento deportivo de Damián Pizarro

Damián Pizarro llegó el 2024 a Udinese. Sin embargo, la adaptación no ha sido fácil y no ha podido consolidarse en el club. No tiene muchos minutos en cancha, no ha marcado goles y es posible que próximamente sea mandado a préstamo según informó AS Chile.

A esto se le suma que Nicolás Córdova, director técnico de la selección chilena sub 20 no lo tendría considerado para nómina del Mundial que se va a desarrollar en nuestro país. Esto se debe a que priorizó sus vacaciones antes que los amistosos ante Nueva Zelanda.