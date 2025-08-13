Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres alerta por precipitaciones y posibles tormentas

Durante la mañana de este miércoles, el meteorólogo Iván Torres entregó en TVN su pronóstico del tiempo y reveló para cuándo se espera lluvia en la Región Metropolitana y otros sectores del país.

En específico, el especialista indicó que el viernes 15 de agosto caería agua en la capital del país. Sin embargo, señaló que no va a ser «tan importante desde el punto de vista de acumulación de agua».

Iván Torres reveló que la lluvia en Santiago iniciaría durante la tarde de dicho día. De este modo, en el centro caerían menos de 5 milímetros de agua, mientras que en la precordillera se registrarían cerca de 8 mm.

Además, el meteorólogo indicó que «no podemos descartar que en la tarde se produzcan tormentas, lo que puede ser granizos, rayos, truenos o relámpagos«. Sin embargo, esto ocurriría en la precordillera.

Por otro lado, Iván Torres señaló que durante este miércoles 13 de agosto, la temperatura máxima llegaría a 24 grados.

Además, Iván Torres dio a conocer que a aparte de este viernes, también hay posibilidades de que se registre lluvia en la Región Metropolitana durante la próxima semana. En específico el próximo lunes 18 de agosto.

«El lunes 18 de agosto tenemos una alta probabilidad de nuevamente tener lluvias, las que serían como las que vienen el viernes», señaló el meteorólogo de TVN.

Asimismo, indicó que para dicho día se espera una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados.

