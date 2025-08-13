Es una estrella del reggaetón, marcó la infancia de muchos y se rinde ante Kidd Voodoo: “La ventana más grande que tiene Chile”

Durante este martes, Franco el Gorila estuvo presente en RadioActiva. Instancia en la que conversó con José Luis Godoy y Pape Salazar sobre diversos temas. Incluso elogió a Kidd Voodoo, quien sin duda es uno de los artistas del momento de la escena urbana en Chile.

De este modo, el puertorriqueño destacó el trabajo del Sátiro y señaló que es uno de los artistas urbanos con mayor proyección.

«La ventana más grande que ahora mismo tiene Chile musicalmente se llama Kid Voodoo», señaló Franco el Gorila.

Además, el puertorriqueño mencionó: «Para mí es uno de los, de los artistas más gigantes que tiene esta generación y yo creo que va a tener Chile por un largo tiempo».

«Por lo que yo puedo percibir, se ve que tiene disciplina, se ve que tiene mucha educación en la forma que habla, como se expresa. Yo creo que, que es un artista que puede durar treinta o cuarenta años de carrera si la disciplina y Dios se lo permite va a llegar muy lejos», agregó Franco el Gorila sobre Kidd Voodoo.

@radioactivachile La máquina lo sabe 😮‍💨 Hoy nos visitó @francoelgorila, quien nos contó todo acerca sobre su próximo show este 14 de agosto en @granarenamonticello junto al tremendo @pablitopesadilla 🎶 Además, el reconocido artista se refirió al artista del momento en Chile: Kidd Voodoo 🔥. Tras ser consultado por @eljosegodoy_ y @papesalazar, la voz de “Sexo Seguro” destacó al chileno como una gran apuesta para la música nacional, siendo la principal ventana para lo que a la vista internacional respecta 🌎 No olvides revivir la entrevista completa en radioactiva.cl y en nuestro canal de YouTube ⚡️ ♬ sonido original – RadioActiva

Franco el Gorila y su vínculo con Chile

El puertorriqueño tiene una gran conexión con nuestro país. De este modo, en su visita a RadioActiva expresó que «Chile es un país que me ha dado mucho cariño… el 3 de abril cumplo 10 años aquí y hay que celebrarlo».

«Agradecido, desde Punta Arena, Arica, mucho cariño, mucho respeto, siempre he sentido la admiración de gente grande, chica, gente que ni me imagino que escuchan mi música y la escuchan. Para mí eso es una bendición, y agradecido siempre del pueblo chileno», agregó Franco el Gorila.

Vale señalar que este jueves 14 de agosto, el cantante se presentará en Arena Monticello junto a Pablito Pesadilla.

«Va a ser un show de altura… y más que al otro día es feriado, así que pueden ir a desacatarse», indicó