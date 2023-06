La triunfal presentación de Franco El Gorila en La Noche Radio Activa

En estos momentos se está desarrollando La Noche Radio Activa, el carrete más esperado del planeta. Es por esto, que el Movistar Arena se encuentra repleto y en llamas.

Este esperado evento comenzó a las 19:00 horas y el primer artista que se subió al escenario fue nada más ni nada menos que Franco El Gorila, destacado cantante puertorriqueño que reside en Chile.

Este popular interprete boricua dejó la pata con su reggaetón e hizo perrear hasta el piso a nuestros queridos radioactiveros y radioactiveras.

Durante este exitosos show, Franco El Gorila sorprendió con varios de sus exitosos clásicos como «Para Bajarte el Calentamiento».

Sin embargo, esto no fue todo, ya que el conocido cantante también cantó conocidas colaboraciones que tiene con importantes referentes del género urbano nacional como, «Ponle Remix» y «Quiere lo Mismo que Yo Remix».

Por si esto fuera poco, Franco El Gorila mostró una de las cosas que aprendió en nuestro país y cantó una conocida canción de Amar Azul, esta es «Vino y Cerveza», la que conoció acá según comentó.

Otra de las cosas que destacó de su presentación fue la presencia de una banda musical que claramente llamó mucho la atención.

¿Qué te pareció la gran presentación de Franco El Gorila en La Noche Radio Activa?

¿Dónde seguir La Noche Radio Activa?

Para todos los que no alcanzaron a comprar sus entradas para La Noche Radio Activa tenemos distintas opciones para que puedan disfrutar de la mejor mezcla de reggaetón y cumbia.

El show se puede seguir en vivo mediante nuestra señal radial o transmisión en vivo que estará disponible en Youtube, TikTok y página web oficial.

De este modo, no te puedes perder el show completo de La Noche Radio Activa y no te olvides de comentar en nuestras redes sociales como has vivido este gran evento.