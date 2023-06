Sigue la transmisión en vivo de La Noche Radio Activa

Después de mucho tiempo de espera, hoy el Movistar Arena estará en llamas gracias a la realización de La Noche Radio Activa, el carrete más prendido del planeta que estará marcado por la mejor mezcla de reggaetón y cumbia y contará con transmisión en vivo.

Faltan solo unos minutos para que inicié este gran evento que comenzará a las 19:00 horas y contará con la presencia de importantes artistas y bandas musicales.

¿Dónde seguir La Noche Radio Activa?

No hay excusas para no seguir este gran evento minuto a minuto, ya que para todos quienes no alcanzaron a comprar sus entradas para La Noche Radio Activa tenemos distintas opciones para que puedan disfrutar de la mejor mezcla de reggaetón y cumbia sin perderse ni un solo momento.

El show se puede seguir en vivo desde cualquier lugar del mundo mediante nuestra señal radial o transmisión en vivo que está disponible desde las 18:30 en Youtube, TikTok y nuestra página web oficial.

De este modo, no te puedes perder el show completo de La Noche Radio Activa que contará con grandes interpretes musicales. Asimismo, no te olvides de comentar en nuestras redes sociales como vivirás este gran y esperado evento.

¿Qué es lo que se viene en este gran evento?

Por el lado del reggaetón, el evento contará con reconocidos exponentes. Estos son Alexis & Fido, Baby Rasta & Gringo, Ángel & Khriz y Franco El Gorila. Estos serán los responsables de hacer perrear a todo el Movistar Arena hasta el -10 en este tan esperado evento.

Además, a estos reconocidos exponentes, se sumaron otras importantes icónicas bandas. Nos referimos a La Combo Tortuga, Zúmbale Primo y el grupo La Rosa, quienes traerán la mejor cumbia ranchera, chilena y argentina.

De este modo, hoy se vivirá una noche excepcional en el recinto capitalino y todos nuestros queridos radioactiveros y radioactiveras podrán disfrutar de un gran evento realizado especialmente para ellos.

Asimismo, estará presente nuestro querido equipo de Radio Activa.