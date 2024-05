«Rompan la tradición y…»: Fran García-Huidobro impacta con inesperada opinión sobre los próximos animadores del Festival de Viña

Este viernes, Fran García-Huidobro estará presente en Podemos Hablar, espacio de CHV conducido por Julio César Rodríguez.

En esta instancia, la expanelista de Gran Hermano habló de su vida personal y además entregó su opinión con respecto a los nombres que han sonado para animar el Festival de Viña del Mar.

Recordemos que hace un tiempo se confirmó que Mega será el encargado de la transmisión del importante certamen viñamarino. De este modo, han surgido diversos rumores con respecto a quiénes serán los animadores.

Fran García-Huidobro sorprende tras dar su opinión sobre los próximos animadores del Festival de Viña

Luego de que Julio César Rodríguez le consultara su opinión con respecto a la posibilidad de que José Antonio Neme o Rodrigo Sepulveda animen el Festival de Viña, Fran García-Huidobro entregó una tajante respuesta.

«Ninguno, Karen Doggenweiler sola. Karen Doggenweiler se come a la Quinta Vergara sin la necesidad de tener ningún accesorio al lado, ninguno», indicó.

«Me cae regio Neme, me cae regio Sepúlveda, pero son gente de prensa, ¿al Rafa en serio lo vamos a importar de nuevo para que venga a animar Viña?», agregó Fran García-Huidobro.

Además, la Dama de Hierro le mandó un mensaje a Mega: «Karen Doggenweiler sola, ese es mi llamado a Mega, que rompan la tradición y pongan a una mujer animando sola, porque la Karen se la puede».

Por otro lado, es importante señalar que recientemente, Julio César Rodríguez se refirió al posible regreso de Primer Plano, espacio que conducía junto a Fran García-Huidobro.

JC Rodríguez y el posible regreso de Primer Plano

Hace algunos días, Julio César Rodríguez compartió una inesperada historia en Instagram sobre Primer Plano, en la que le consultó a sus seguidores sobre su opinión con respecto a un retorno del espacio televisivo.

Ante esto, en «Que te lo digo» se contactaron con el conductor de Podemos Hablar.

«Yo no tengo idea si va a volver o no, ni lo que está pasando por la cabeza de los jefes, entiendo que es siempre una posibilidad. Pero yo subí esta fotito porque ayer grabé hasta tarde PH, y me habían etiquetado en esta foto, entonces yo lo que hice fue como sacar la fotito y le pregunté a la gente», señaló Julio César Rodríguez.

«Eso fue lo que hice, pero no es un dato de que yo sé si vuelve o no. Sé igual que ustedes que está ahí en el radar, encima de la mesa la idea. Pero no sé cuándo, cómo ni dónde», agregó.