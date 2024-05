«Está ahí en el radar»: Julio César Rodríguez sorprende tras contar la firme sobre el posible regreso de Primer Plano

Recientemente, Julio César Rodríguez sorprendió en Instagram tras compartir una inesperada historia sobre Primer Plano.

A través de esta publicación, el reconocido animador le consultó a sus seguidores su opinión sobre un posible retorno del icónico programa de farándula de los 2000, lo que sin duda llamó mucho la atención y generó grandes expectativas.

Es importante mencionar que últimamente han surgido diversos rumores sobre un supuesto regreso del espacio que conducía Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro. De hecho, desde El Filtrador señalaron: «El tema está arriba de la mesa».

Julio César Rodríguez se refiere a la posibilidad de que regrese Primer Plano

Debido a estos rumores, desde «Que te lo Digo» se contactaron con Julio César Rodríguez, quien mencionó que la historia que compartió en su cuenta de Instagram no es un anuncio oficial.

Sin embargo, el reconocido periodista no descartó que Primer Plano pueda volver.

«Yo no tengo idea si va a volver o no, ni lo que está pasando por la cabeza de los jefes, entiendo que es siempre una posibilidad. Pero yo subí esta fotito porque ayer grabé hasta tarde PH, y me habían etiquetado en esta foto, entonces yo lo que hice fue como sacar la fotito y le pregunté a la gente», señaló Julio César Rodríguez.

«Eso fue lo que hice, pero no es un dato de que yo sé si vuelve o no. Sé igual que ustedes que está ahí en el radar, encima de la mesa la idea. Pero no sé cuándo, cómo ni dónde», agregó.

Además, JC Rodríguez señaló que en el caso de que Primer Plano vuelva a televisión, le gustaría animarlo junto a Francisca García-Huidobro.

«Claro que me gustaría conducirlo con la Francisca, siento que a las personas les gusta esa dupla, además entiendo que tienen mucha nostalgia por el programa, pero eso va a depender de cómo esté la carga laboral«, indicó.

Es importante mencionar que Julio César Rodríguez actualmente se desempeña en Podemos Hablar y Contigo en la Mañana en Chilevisión.