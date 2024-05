Revelan las primeras fotos de la segunda temporada de The Last of Us: Así se verá el personaje de Pedro Pascal

Recientemente, se dieron a conocer los primeros registros de la segunda temporada de The Last of Us. Estos fueron revelados por Casey Bloys, Presidente y Director Ejecutivo de contenido de HBO y Max, en el Upfront de WBD.

Las fotografías han llamado mucho la atención y en ellas podemos ver a Pedro Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie.

En estas aparece el actor nacional interpretando a un Joel con más años. Por otro lado, en la otra fotografía se puede apreciar al personaje de la joven actriz con una actitud de alerta portando un rifle.

Esto es lo que se sabe de la próxima temporada de The Last of Us

Está claro que The Last of Us es uno de los grandes títulos de Warner Bros. La popular serie ha tenido gran éxito y ha sumado miles de fanáticos durante estos últimos años.

Cabe destacar que esta segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal se estrenará durante el próximo año. Por otro lado, nuevamente contará con la participación de Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (María)

Además, se sumarán al elenco Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) y Danny Ramirez (Manny). Asimismo, Catherine O’Hara es estrella invitada.

Es importante mencionar que la historia de The Last of Us está basada en el videojuego que lleva el mismo nombre y que también ha tenido un gran éxito.

Esta trata de las consecuencias que dejó la destrucción de la civilización moderna. En este sentido, Joel fue contratado para sacar del contrabando a Ellie de una zona que se encuentra en cuarentena.

Sin embargo, esto que comenzó como una pequeña misión se convierte en una tremenda y brutal aventura en la que ambos dependen del otro para poder sobrevivir.