Spoilers de The Last of Us: Pedro Pascal habla de qué pasará con Joel en la segunda temporada

A pesar de pequeños cambios, la primera temporada de The Last of Us siguió muy fielmente la historia del videojuego del 2013. Es por eso mismo que después del éxito de la serie, los fans se preguntan si Joel, interpretado por Pedro Pascal, terminará igual que lo hizo en The Last of Us parte 2.

Es por eso que hace poco, el medio Deadline habló con Pascal, preguntándole que tan fiel será la serie al guion del juego.

«Creo que siempre encontrarán formas de aprovechar el increíble material original que tienen y nos sorprenderán con la forma en que pueden usar ese material en un formato diferente, como una serie de televisión», dijo el actor chileno.

Después, Pedrito afirmó que no quiere hacer spoilers de la serie, «la verdad es que todavía no tengo toda la información«, terminó por decirle al medio.

¿Joel morirá al igual que en el juego?

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, demostraron que son capaces de tanto seguir el guion fielmente como de modificarlo para mejor en la primera temporada de la serie de HBO. Es por eso que la gente se preguntan si verán al personaje de Pedro Pascal morir en pantalla, como sucedió en The Last of Us Parte 2.

Cuando el medio Esquire entrevistó a Mazin, él afirmó que los espectadores ya deberían saber que «no me da miedo matar personajes».

«Pero lo importante a tener en cuenta es que ni Neil ni yo nos sentimos limitados por el material original«, dejó en claro al medio neoyorquino.

Lo que sí sabemos de la segunda temporada

Al aumentar la cantidad de personajes, el cast de la serie también se amplía. Es por eso que, además de volver a ver a Pedro Pascal y a Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie, ya tenemos los nombres de los nuevos actores que aparecerán: Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina y Young Mazino como Jesse.

A finales de este mes, Pedro Pascal será operado de su lesión, y una vez se recupere, las grabaciones de la segunda temporada de The Last of Us van a empezar. HBO Max ya anunció que su estreno será para el 2025.