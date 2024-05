«Me hizo la desconocida»: Camila Nash acusa inesperada actitud de Julio César Rodríguez

Camila Nash, quien estuvo en diversos realities de nuestro país, entre el 2018 y 2019 tuvo un romance con Julio César Rodríguez, conocido comunicador nacional.

Cabe destacar que la exchica reality estuvo de visita en nuestro país y se reencontró con el animador de Contigo en la Mañana en un evento de los Premios Arsmate.

Sin embargo, hace unos días Camila volvió a ver a Julio César Rodríguez en un nuevo evento organizado por Pamela Díaz. Sin embargo, Nash acusó al periodista de haberle hecho la desconocida.

Camila Nash asegura que Julio César Rodríguez le hizo la desconocida

Recientemente en el programa «Que te lo Digo» se refirieron a este inesperado reencuentro entre Julio César Rodríguez y Camila Nash en el evento de Pamela Díaz.

En este sentido, en el espacio de farándula revelaron un audio de la exchica reality sobre el desaire que habría recibido de parte del conocido periodista. «No sabía que me iba a encontrar con él en este evento y me hizo la desconocida, así como lo oyes. Yo buena onda con todo el mundo, dando cuñas a la prensa y él se cruzaba al frente mío, tal pecho paloma, con la mirada hacia arriba como si tuviera la nariz así al cielo, y pasaba bien serio, todo mino», indicó.

«No sé si le hice daño o dije algo que no debía en el panel, porque parece que este hombre me la está cobrando con su indiferencia. Ya po’ July, supérame July. Me dio demasiada gracia, lo encontré no sé, es que él no es así, entonces me causó demasiada gracia que pasara con su indiferencia, con su cara al cielo, igualado, todo mamón», agregó Camila Nash.

Además, Luis Sandoval señaló que se contactó con Julio César Rodríguez, quien habría señalado que no la vio e incluso pidió disculpas por la situación.