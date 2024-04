«Estai mezclando una cuestión nada que ver»: Julio César Rodríguez discrepa con su «jefa» y Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana

Recientemente, en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez protagonizó un curioso momento.

El reconocido periodista nacional se refirió a un operativo que realizó Carabineros en el barrio 10 de julio de la comuna de Santiago. Lugar en el que se fiscalizó a múltiples desarmadurías.

Julio César Rodríguez protagoniza llamativo momento

En este contexto, Julio César Rodríguez señaló: «Yo no diría que todo lo que vende una desarmaduría es robado, porque compran mucho auto en remate e incluso a aseguradoras de autos siniestrados».

«Lo que pasa es que el cuidado no tiene que tenerlo el cliente final», agregó el conductor de Contigo en la Mañana, quien parecía estar hablando solo.

Posteriormente, explicó que estaba respondiendo a un mensaje que recibió detrás de cámara. «Yo discrepo con mi jefa que me está diciendo que hay que tener cuidado. Yo creo que no hay que tener cuidado, los que tienen que tener cuidado y los que tienen que fiscalizar es la autoridad. La gente no puede andar teniendo cuidado por la vida», mencionó Julio César Rodríguez.

Ante esto, Monserrat Álvarez le señaló: «Hoy, comprar especies robadas, es un delito».

«No tiene nada que ver con lo que estoy hablando, estai mezclando una cuestión nada que ver», le respondió Julio César Rodríguez.

Sin embargo, la conductora del matinal no se quedó callada. «Lo que digo es que, cuando uno llega a un lugar, tiene que fijarse y saber diferenciar un repuesto usado de uno robado. Y uno, si le importa el tema, tiene que tener cuidado o ciertos resguardos para tratar de no comprar un repuesto robado», expresó.

A lo que Julio César Rodríguez señaló: «Perdón, pero si tú vas a una desarmaduría legal, tú vas con fe de que todo lo que hay ahí está legal. ¿Cómo tú vas a tener la expertiz de decir ‘esto es robado’ o ‘esto no es robado’?».