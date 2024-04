¡Impactante! Reconocido estilista recibió impacto de bala y fue apuñalado en violento asalto

Jean Bohus, reconocido estilista, fue víctima de un violento asalto durante la noche de este lunes 29 de abril.

Fue el mismo profesional quien dio a conocer la noticia mediante sus historias de Instagram, donde señaló que el hecho ocurrió en la comuna de colina. Específicamente en el estacionamiento de un supermercado.

«En el Jumbo de Chicureo me reventaron el vidrio y me robaron los bolsos, de una. Ya no sé cómo llevar esta situación… no sé dónde estamos viviendo, en qué país pero ya ni siquiera ir al supermercado a comprar se puede», señaló Jean Bohus.

Sin embargo, esto no terminó acá. Posteriormente, en otro video, el estilista dio a conocer que la situación se puso más grave y que le robaron su auto e incluso lo apuñalaron.

«Necesito ayuda acá en el Jumbo de Chicureo, me robaron el auto y me acaban de apuñalar. Necesito ayuda urgente, nos acaban de robar el auto y estoy apuñalado… necesito que se acerquen ahora», señaló mediante su Instagram.

El estado actual de Jean Bohus

Durante la madrugada de hoy, Jean Bohus tranquilizó a sus seguidores tras actualizar su estado de salud desde la clínica. «Me encuentro estable con un disparo en la pierna y una puñalada en el abdomen, estaré internado en observación», indicó.

Además, su hermana se refirió a la lamentable situación que vivió el estilista. «Primero le robaron las cosas del jeep, luego volvieron por el jeep disparando a mi hermano. Le dispararon su pierna y lo apuñalaron», señaló.

Cabe destacar que la mujer también se refirió al estado de salud de Jean Bohus. «Mi hermano ya está fuera de riesgo vital. Gracias por su preocupación por el gran amor que le tienen a mi hermano», indicó. Además, agregó: «está con mi madre y sus amigos que más que amigos son familia».