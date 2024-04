Remezón en TVN: Reconocido miembro de «Buenos Días a Todos» reveló que atraviesa delicado momento de salud

Kevin Felgueras, periodista de «Buenos Días a Todos» generó preocupación en redes sociales tras informar que pasa por un complicado momento de salud.

«No había querido decir nada. Simplemente desaparecí de aquí… Agradezco muchísimo la preocupación de muchas personas que se han dado el tiempo de preguntarme qué pasa», partió señalando el comunicador mediante una publicación en Instagram.

«La verdad es que puedo decir que mi cuerpo decidió darme el último de los avisos ‘en buena onda’ antes de apagarse de una manera más brusca», añadió Kevin Felgueras.

Periodista de «Buenos Días a Todos» revela delicado estado de salud

«Hace varios días estoy con licencia. Los doctores aún no pueden descartar que haya tenido tres episodios de algo que se llama TIA. Fueron cortos, nada que haya dejado huella. Pero la preocupación está ahí. Es un aviso. Me he hecho una cantidad de exámenes monumental y sigo en eso», explicó Kevin Felgueras sobre su estado de salud.

«Muchas cosas están funcionando bien. Y eso es una bendición. Estos días me he desconectado a expresa petición de los doctores. El punto: el 40% de los casos no se encuentra ‘a causa’ de lo que me pasó. Así que puede ser que llegue de vuelta sin respuesta. (Imagínense la ansiedad)Pero insisto, hay un aviso ‘amable’ del cuerpo que no podía seguir quemando aceite», agregó el periodista de «Buenos Días a Todos».

Sin embargo, Kevin Felgueras no quiso entrar mucho en detalles, ya que señaló que «hay mucha gente que quiere verte mal». Además, expresó que quizás más adelante entregue más información.

Por otra parte, el comunicador del programa matinal de TVN también señaló: «Tengo muchos temas en la cabeza: lo que me pasó (que quizás muchos normalizan), el hecho de poder atenderme rápidamente (algo que no todos pueden hacer… y eso no debería ser así), el miedo/ansiedad a volver y apagarme fácil (me congelo)».

Cabe destacar que el querido periodista de «Buenos Días a Todos» agradeció las muestras de preocupación y señaló que es probable que siga desconectado.