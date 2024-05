«Esto me duele porque…»: Fran Maira impacta con sincera confesión sobre su distanciamiento con Guarén

En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, Fran Maira protagonizó un llamativo momento tras sincerarse sobre su distanciamiento con Valentina Torres, también conocida como Guarén.

Es importante recordar que cuando la chiquilla que actualmente tiene una relación con Nicolás Solabarrieta ingresó a Tierra Brava, fue presentada como la mejor amiga de Fran, quien alcanzó gran popularidad después de su participación en Gran Hermano.

De este modo, recientemente a Fran Maira le mostraron una foto en la que aparece junto a Guarén con el objetivo de que entregara detalles de su relación. En este contexto, la chiquilla comenzó señalando que tenían una tremenda amistad desde los 15 años. Sin embargo, han estado distanciadas desde que Valentina Torres entró al mundo de la televisión.

Fran Maira cuenta la firme sobre su relación Guarén

«Cuando ella salió de ‘Tierra Brava’ tomamos rumbos distintos. No sé por qué fue, recién hace poco creo que lo logré entender, pero es complicado. Por respeto a la relación, lo voy a dejar en que ambas hemos tomado caminos distintos», reveló Fran Maira.

Además, la participante de ¿Ganar o Servir? agregó: «Yo he seguido la misma línea siempre y quizás fue ella un poco la que cambió»

En este sentido, Fran Maira señaló que ella intentó contactarse con Guarén. «Nunca hubo una llamada ni un encuentro ni nada. Yo lo intenté, pero ella está en una relación ahora, y está en otra. Esto me duele porque fue importante y no me lo esperé, pero de repente no depende de uno no más. Igual no cierro las puertas a que en un futuro se pueda volver a dar», señaló la exintegrante de Gran Hermano.

Por otra parte, Raimundo Cerda habló con Austin Palao sobre las razones del distanciamiento. «La Guarén se quedó con las redes sociales de Fran. Y ella entró a Tierra Brava y nunca más la pescó. Imagínate, y amigas de toda la vida», mencionó.