Fran Maira revela impactante acusación en contra de Sebastián Ramírez: «Me debe un millón de pesos»

Fran Maira dejó la grande en las redes sociales recientemente, luego de que, durante sus vacaciones, la influencer revelara que su ex compañero de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, le debía una alta cantidad de dinero.

El hecho fue posteriormente compartido en distintos medios, llegando incluso a generar la respuesta del propio Sebastián Ramírez a través de sus redes sociales. Revisa a continuación, todo sobre el hecho.

La acusación de Fran Maira

Directamente desde Florianópolis, en Brasil, la mencionada ex Gran Hermano reveló el hecho que generó tanto revuelo entre sus seguidores.

Todo esto se dio a través de un live en Instagram, en donde la influencer aprovechó para criticar de muy dura forma a su ex compañero.

«Solo voy a decir que el weón me debe un millón de pesos y no lo quiere pagar», expresó la modelo en un inicio. Aunque esto solo era el inicio.

Posteriormente, agregó: «¿Pero de qué sirve funarlo?, si está más funado que la chucha».

Pero esta no sería la acusación más fuerte, ya que el terremoto estaba por venir por parte de Fran Maira. «En volá lo necesita más que yo. Así que, si estás viendo esto, no te compro tu papel de choro. Me quedaste debiendo a mí y a cuatro participantes».

Hubo respuesta en redes sociales

Como era de esperar, la situación no quedó ahí, ya que el mismo Sebastián Ramírez se encargó de dar una respuesta para Fran Maira a través de su Instagram personal, aunque no de una forma muy seria.

«Fran, ¿cómo estás? Disculpa, sé que estás de vacaciones, acá está el palo», mencionó en una historia el influencer, en donde se le veía con un palo de madera en la mano.

Sin embargo, más allá de esto no hubo más contenido sobre el tema, aunque esto podría darse en cualquier momento.