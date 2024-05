«En algún momento va a ser necesario»: Kidd Voodoo impacta a sus fanáticos con una inesperada noticia sobre su carrera

Recientemente, Kidd Voodoo, uno de los artistas urbanos del momento, estuvo en el podcast «Vamo a Calmarno» de nuestros queridos Jaime Proox y Roosinelli.

En esta oportunidad el reconocido cantante habló de diversos temas. Entre ellos, el ascenso de su carrera, sus nuevos proyectos e incluso la posibilidad de dejar su carrera por un tiempo.

Kidd Voodoo y la posibilidad de tomarse un retiro temporal

Resulta que Kidd Voodoo se refirió a la posibilidad de tomarse un retiro temporal de la música debido al agotamiento que tiene.

«Ayer tuve un colapso muy grande por esto, como que la hu… me saturó, porque se me involucró un problema personal y ya no sabis donde dejar tu problema personal si tenis problemas laborales», partió indicando en el podcast.

De hecho, Kidd Voodoo señaló que no le parecía una mala idea el retiro temporal. Sin embargo, lo descartó luego de que se diera cuenta de que atrás de él, hay un tremendo equipo. De este modo, si es que él no sigue en la música, mucha gente quedaría sin trabajo.

«Si yo parara ahora, se paran los shows. Esto deja automáticamente a todo un equipo de shows que está destinado solo a mí (que han terminado trabajando solo conmigo) a buscarse otra pega, donde quizás no se van a sentir cómodos. Yo lo veo por ese lado como más humano», indicó el popular cantante urbano.

Además, Kidd Voodoo agregó: «Yo sé que en algún momento va a ser necesario». De este modo, no descartó tomarse un retiro temporal, como lo han hecho otros artistas como Easykid y Young Cister.

Por otro lado, el intérprete de «Minnie» señaló que le gustaría colaborar con Feid y Bad Gyal. Asimismo, indicó que posteriormente le gustaría juntarse con Bad Bunny. Incluso destacó el hecho que hasta el momento el único artista nacional que lo ha logrado ha sido Pablo Chill-E.