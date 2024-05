Expareja de Oriana Marzoli no se guardó nada al referirse a Luis Mateucci

Daniele dal Moro, expareja de Oriana Marzoli, ha lanzado una serie de ataques sin filtro contra el argentino Luis Mateucci, acusándolo de estar «lleno de esteroides y bótox». Este comentario rápidamente se viralizó, captando la atención y generando una intensa polémica en las redes sociales.

La controversia estalló después de que el nombre de Daniele dal Moro fuera mencionado en una actividad del reality «Ganar o Servir» de Canal 13. Durante el programa, Oriana Marzoli tuvo que referirse a su ex pareja tras ser presentada con una foto de él.

La española no dudó en compartir detalles de su tumultuosa relación, revelando: «Me enamoré hasta las trancas, me hice cirugía por él«. Además, no se contuvo a la hora de mencionar los motivos de su termino con el italiano.

«Terminamos porque era un cerdo, le gustaba mucho la fiesta, la cabeza se le iba y había muchas mujeres de por medio. Una vez hizo una pool party sin invitarme», aseguró.

«Esa noche dormí en su cama, y a la mañana siguiente, al levantar la almohada, encontré unas bragas. Me quedé paralizada. Me dijo que las habían puesto sus amigos para hacerme una broma, y estaba tan enamorada de él que le creí esa gilipollez», confesó la participante de «Ganar o Servir».

El mensaje sin filtro contra Luis Mateucci

Sin motivo aparente, Daniele dal Moro decidió atacar públicamente a Luis Mateucci, dejando claro su descontento con el modelo argentino.

«Imagíname mirando a alguien lleno de esteroides, anabólicos y bótox, de lo contrario parecería un abuelo hablando sobre mí, junto a alguien que ni siquiera tiene cul…», escribió el italiano en sus redes sociales, desatando una ola de comentarios.

La confrontación no quedó ahí, ya que los seguidores de del Moro se unieron a la polémica, lanzando apodos ofensivos hacia Mateucci en apoyo a las palabras de su ídolo. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con las acciones del italiano.

Algunos usuarios salieron en defensa de Oriana Marzoli, asegurando que ella no había mencionado a Daniele junto a Mateucci en ningún momento.

Immaginate la mia faccia che guardo uno pieno di steroidi anabolizzanti e botox altrimenti sembrerebbe mi nonno commentare me insieme a una che di vero non ha nemmeno il culo. Ciao — DDM (@Ven3to) May 17, 2024