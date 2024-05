«Si me preguntas hoy día…»: Pancho Melo sorprende tras referirse a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar

Hace un tiempo se confirmó que Mega será el canal que transmitirá las próximas versiones del Festival de Viña del Mar. Ante esto, han surgido diversos rumores con respecto a los animadores para el popular certamen viñamarino.

De este modo, se ha especulado con diversos rostros de la señal privada. Entre ellos el reconocido actor Pancho Melo.

En este sentido, en una reciente entrevista con Álvaro Paci en Radio Futuro, el popular intérprete se refirió a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar.

Pancho Melo sorprende tras referirse a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar

«¿Te ves animando Viña?», le consultó Álvaro Paci en Radio Futuro.

Ante esto, Pancho Melo respondió: «Si me preguntas hoy día, me parece muy lejano (…) Lo comparo cuando empezó a aparecer este rumor, que es gracioso, y tiene directa relación con que formo del equipo del área dramática».

«Mega gana la concesión del festival y bueno, claro, empiezan a aparecer los nombres que pueden ser afines, pero no he tenido ninguna conversación», agregó.

Además, Pancho Melo también lanzó una reflexión al respecto. «Ahora, ¿me parece desafío como decir ‘puede ser’? Sí. Es algo que no está dentro de… nunca me desperté en la mañana pensando ‘¿y si algún día animara el Festival de Viña?’. No, no me ha pasado en la vida», indicó.

Cabe destacar que el popular actor no descartó la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar. «Pero si sale, no digo que no como no digo que sí aún. Me parece muy raro, me parece extraño, lejano», señaló.

Es importante mencionar que han surgido diversos rumores sobre los posibles animadores del importante evento viñamarino. En este sentido, ha sonado fuerte el nombre de Karen Doggenweiler.

