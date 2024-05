«Se pasaron de ordinarios»: El enojo de Julio César Rodríguez ante lamentable situación que vivió periodista de CHV

Durante la mañana de hoy, Julio César Rodríguez vivió un momento de enojo en «Contigo en la Mañana», mientras informaban sobre un allanamiento a un edificio que está ubicado en Santiago Centro.

Todo se originó debido a que desde este edificio, el que es un monumento histórico, le lanzaron un líquido en la cabeza a la periodista de CHV, Daniela Muñoz.

Esto generó gran indignación por parte de los conductores de «Contigo en la Mañana», mientras que la afectada le señalaba al camarógrafo que quería oler su pelo para saber que le habían tirado.

El enojo de Julio César Rodríguez ante la inesperada situación que vivió la periodista

Luego de que la periodista se quejara, Monserrat Álvarez le preguntó: «¿Te tiraron algo, qué mal, es algo asqueroso, es agua?». Ante esto, Daniela Muñoz se puso bajo un paradero y señaló: «Sí, quiero oler mi pelo». Segundos después agregó: «Es solo agüita, menos mal no es agua caliente».

Por su parte, Julio César Rodríguez no escondió su enojo. «Qué ordinarios, se pasaron de ordinarios, oye que ordinaria la gente (…) Le hacemos un llamado a la gente que está viviendo ahí que no sean ordinarios, que viven en un monumento histórico, que estén a la altura de un monumento histórico, que no se pongan ordinarios porque nadie está informando algo que no es», expresó el animador del programa matutino de CHV.

Por último, la periodista de CHV, Daniela Muñoz, quien ya estaba bajo un paradero, indicó: «Me voy a poner abajo del paradero, acá tenemos protección, para que no se preocupen en la casa, pero era agüita, menos mal no era agua caliente. Me imagino que la gente está ofuscada, pero llegamos acá con el deber de informar del trabajo que está haciendo la PDI».

