Pedro Pascal tendrá que ponerle pausa a sus proyectos: Deberá ser operado por su accidente

Pareciera que el accidente que sufrió Pedro Pascal fue un poco más grave de lo que pensábamos. Recordemos que hace poco no logró quedarse con el Globo de Oro a mejor actor de serie dramática, y que en la ceremonia fue troleado por el ganador en un momento que se hizo viral. Pero resulta que, por el accidente que sufrió y lo dejó con cabestrillo, ahora deberá ser operado.

Todos recordamos el momento que se viralizó, cuando Pedrito llegó a la premiación usando un cabestrillo, y que cuando le preguntaron que le pasó él respondió: «Me sacaron la cresta». Fue más tarde que el «Daddy» explicó que se cayó y que por eso estaba usando un cabestrillo, después añadió «Tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera».

Fue en esta misma premiación que, más tarde, no logró quedarse con el premio al cual estaba nominado contra Kieran Culkin, quien después dio origen a un cómico momento: «¡Jódete, Pedro! Lo siento, es mío», expresó Culkin en su discurso, para posteriormente volverse viral.

«It can happen to anybody.»

Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI

— The Associated Press (@AP) January 8, 2024