«Me sacaron la cresta»: Pedro Pascal llegó con cabestrillo a los Globos de Oro

Otra vez Pedro Pascal aparece en boca de todos con su aparición en la edición 81 de los Globos de Oro. En esta ocasión, el actor llegó con un cabestrillo a la premiación, llamando la atención de todos.

El domingo 7 de enero que se hicieron las premiaciones a lo mejor del cine y de la televisión. Fue casi al final del paso de los nominados por la alfombra roja que aparece Pedrito usando un cabestrillo,el cual no le permitía usar chaqueta, así que se le vio con una camisa negra con adornos blancos.

En ese momento le preguntaron qué le pasó, a lo que el actor no encontró nada mejor que responderle en buen chileno «Me sacaron la cresta».

Pedro Pascal en los #GoldenGlobes: “Me saqué la cresta” 💕 pic.twitter.com/QH6MZHoOr0 — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) January 8, 2024

Pascal llegó a los premios nominado por su rol como el protagonista en la serie de HBO, The last of Us, Joel Miller.

Más tarde, el actor chileno-estadounidense le explicó a otra persona lo que realmente le sucedió “Me caí. Tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera”, comentó.

La broma de Kieran Culkin a Pedro Pascal

Pero esa no fue el único momento viral que tuvo Pedro Pascal durante los Globos de Oro 2024. Su reacción a la broma que le hizo Kieran Culkin rápidamente se volvió en un meme en las redes sociales.

Todo empezó cuando Pedrito perdió el Globo de Oro para el que estaba nominado ante Culkin. Cuando subió a recibir su premio, miró a su rival derrotado y le dijo «¡Jódete, Pedro! Lo siento, es mío».

«Suck it, Pedro!» Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG — Variety (@Variety) January 8, 2024

En ese momento, la cámara pasó a Pascal, quien pasó de reírse a hacer pucheros, triste por no recibir el premio al cual fue nominado. Este chiste recuerda a otro meme famoso del actor, donde pasa de reír a llorar desconsoladamente, y el internet no se demoró en darse cuenta y en hacer viral la escena.