«Cínica de mier…»: Mariela Sotomayor estalla contra Camila Recabarren tras acido comentario

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor han protagonizado más de algún conflicto en el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?.

Si bien hace poco habían conversado con el objetivo de tener una buena relación, en el capítulo emitido este miércoles tuvieron un fuerte round.

El nuevo round entre Camila y Mariela en ¿Ganar o Servir?

El nuevo conflicto se dio durante una actividad de los participantes de ¿Ganar o Servir? junto a Amanda. En esta instancia, Mariela Sotomayor indicó: «Cuando estoy más alegre, tengo una faceta y cuando me hinchan, tengo otra, que estoy dispuesta a mostrar».

Posteriormente, Camila Recabarren hizo un comentario que enfureció a la periodista. «Pero sin llorar», lanzó la exMiss Chile.

«Eso veré yo cómo lo hago, tú no puedes decir a mí que no lloré, así como yo tampoco te puedo decir a ti no llores», respondió Mariela Sotomayor.

«No estaba conversando yo contigo», expresó la periodista. Además, agregó: «Vamos a seguir Camila, ¿y sabes qué? Para la h…, ahora no te voy a tener la paciencia que te tuve».

Ante esto, Camila Recabarren respondió con ironía: «¡ay! Qué miedo, mira cómo tiemblo».

Posteriormente, Mariela Sotomayor explotó. «Si crees que porque lloré un día tú me vas a venir a hacer llorar todos los días o tu grupo de amigas con sus hue… me van a venir hue… todos los días, muy equivocadas están», lanzó la periodista.

«Si ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida, están muy equivocadas. Soy una hue… muy buena onda, pero cuando me hue… se encuentran conmigo y ahí van a tener que estar a la altura para responder. Y se acabó esta hue…, cínica de mier…» agregó.

Ante esto, Mariela Sotomayor se fue a la pieza y estando sola señaló: «Vayan a la universidad un rato o estudien alguna hue… antes de venir a hue… a mí».