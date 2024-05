«Me enamoro»: AK4:20 sorprende tras declararle su amor a famosa influencer chilena

Hace un tiempo se venía rumoreando sobre un romance entre el popular cantante urbano AK4:20 y la famosa influencer Ignacia Antonia.

Ambos hacían diversas publicaciones en redes sociales que hacían que sus seguidores sospecharan. Incluso fueron vistos juntos y tomados de la mano en un concierto de Cris MJ.

Hasta hace unos días, ni AK4:20 ni Ignacia Antonia se habían referido al tema. Sin embargo, durante esta semana la influencer sorprendió con una publicación en su Instagram desde Nueva York, donde asistió como invitada especial a premier The Idea of Yoy.

«Con esta película me dio ganas de salir con un cantante», escribió en dicho post.

Sin embargo, esto no quedó hasta acá, pues AK4:20 le hizo un romántico comentario a su publicación. «Miro, me enamoro, después miro de nuevo, me enamoro de nuevo. Me voy, miro de vuelta, me enamoro», expresó.

Además, Ignacia Antonia también compartió una foto con el cantante urbano en sus historias.

Cabe destacar que según consignó ADN, la popular influencer nacional confesó que está muy feliz de estar conociendo a AK4:20. Además, reveló que aún no están pololeando.

¿Quién es Ignacia Antonia?

Su nombre real es Ignacia Hernández Riquelme y tiene 22 años.

La joven la rompe en redes sociales. De hecho, cuenta con 10 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok supera los 31 millones.

Ignacia Antonia comenzó a dedicarse a las redes sociales durante el 2016. «A mi papá no le gustaban nada las redes sociales y mamá lo veía como un juego», le señaló a AS Chile hace algunos años.

Además, la popular influencer ha publicado cuatro libros. «Atrévete a soñar», «El sueño continúa», «Que nadie te quite tus sueños» y «Antes del sueño». En estos la influencer cuenta cómo logró a conseguir el éxito que tiene actualmente.

