Las redes sociales enloquecen por supuesto romance de Jere Klein con mujer mayor que él

Últimamente, Jere Klein ha llamado mucho la atención en redes sociales, pues ha surgido el rumor de que estaría en un romance con mujer mayor que él.

De hecho, se viralizó una foto en la que el cantante urbano aparece muy bien acompañado. Si bien el registro es borroso, rápidamente sus seguidores se pusieron a buscar de quien se trata.

¿Quién es la supuesta polola de Jere Klein?

Según consignó Tiempo X, la mujer con la que Jere Klein tendría un romance sería Steffy Elizondo. Una influencer y empresaria, de la que no se sabe cuál es su edad exacta. Sin embargo, tendría cerca de 5 años más que el joven cantante urbano.

La chiquilla es popular en TikTok, plataforma en la que tiene más 35 mil seguidores. Acá, sube distintos videos, entre ellos algunos bailes.

Cabe destacar que de acuerdo a Tiempo X, Steffy Elizondo, la supuesta nueva conquista de Jere Klein es la dueña de la tienda «Miami Outlet». De hecho, aparece en diversos videos que la tienda sube a Instagram para promocionar sus productos.

Cabe destacar que el cantante urbano no se ha referido a esta relación. Sin embargo, los cibernautas especulan que se trataría de algo más que una simple amistad.

Las reacciones ante el supuesto romance del cantante urbano

Este rumor sobre el supuesto romance de Jere Klein ha dado mucho que hablar en redes sociales.

De hecho, Steffy Elizondo ha recibido diversos comentarios en TikTok al respecto.

«Q es esto jereklein, q es esto😞 no te entiendo»; «déjalo crecer al jere klein po»; «el jere Klein es mío»; «Que mala onda los comentarios , yo la encuentro bella y regia»; «Que son 5 años, esta bonita»; «así que por ella nos cambió el jere»; «amiga la q puede puede no más, éxito»; «que onda con los comentarios si lo de ellos no es problema de ustedes», son algunos de los mensajes que recibió la chiquilla en su última publicación por su supuesto pololeo con Jere Klein.