«Ya nos vamos a ver las caras cagón»: El fuerte descargo de Sebastián Ramírez en contra de Luis Mateucci

Luego de que Luis Mateucci lanzara comentarios críticos sobre Sebastián Ramírez, la respuesta de este no se hizo esperar. A través de redes sociales, expresó un fuerte descargo en contra del argentino.

Durante una conversación con Fran Maira y Oriana Marzoli, Luis Mateucci hizo referencia al paso de Sebastián Ramírez por el programa ‘Gran Hermano’, insinuando que su imagen pública no salió indemne de esa experiencia. Según Mateucci, Ramírez quedó «funado» con su ex pareja y su hija, quienes, según él, lo critican constantemente en redes sociales.

La respuesta de Sebastián Ramírez no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el ex participante de ‘Gran Hermano’ arremetió contra Mateucci con una serie de comentarios duros y despectivos.

Sebastián Ramírez responde con todo

El ex participante de Gran Hermano, no se contuvo y compartió una publicación en su Instagram. Aquí escribió un mensaje dirigido a Luis donde se defiende los dichos del argentino y lo acusa de ser «colita encubierto».

«No tienes dónde caer de muerto. Ojo, no eres simpático ni tampoco tienes ángel. Llamas a todos los integrantes antes de encerrarte para hacerte amigos y que te sigan el juego, llamaste a Rai también para invitarlo a un asado y a jugar pádel para tenerlo ahí», fue parte de lo que dijo Sebastián Ramírez.

«Pago la pensión imbécil envidioso, te hice llorar en Doble Tentación, ya no querías más que te webiara y fuiste mi juguete más satánico y eres un cagón, tetón, racista! Y te digo algo feo cara de pato y tufo hediondo? Me pagan cinco veces lo que te pagan a vo, no llegas ni siquiera con un carbón a la casa de tu mina», agregó.

«Ya nos vamos a ver las caras cagón. Yo no necesito a nadie para resaltar, cuida tus palabras estás hablando con el mejor de Los realities en Chile. Siempre con tu envidia mari… Y sabes qué más weon jamás me pondría calugas ni labios mari… ctm. Y anda preguntando con miedo a la producción si voy a entrar, así es este huevón cabros por eso no soy amigo de nadie en estos formatos porque son todos falsos», finalizó Sebastián Ramírez.

Si bien el post de Instagram fue borrado un tiempo después, las capturas de pantalla se viralizaron en redes sociales abriendo debate en redes. Además, Sebatián volvió a enviar su mensaje a Luis Mateucci pero esta vez con videos subidos a sus historias.