«Puedo llegar a la final»: Popular exparticipante de Gran Hermano Chile es confirmado en ¿Ganar o Servir?

Recientemente, Canal 13 informó que un popular exparticipante de Gran Hermano Chile será parte del nuevo reality ¿Ganar o Servir?. Hablamos de Raimundo Cerda.

En este sentido, el joven de 25 años explicó sus motivos para sumarse al espacio televisivo. «Nunca pensé que iba a estar en un reality, pero quedé con una buena experiencia. Me llamó la atención el nivel de cariño que tuve cuando salí del reality, he visto que me quieren ver en otro reality de nuevo», indicó.

Además, Raimundo Cerda expresó que se encuentra motivado con su participación en ¿Ganar o Servir?: «El reality en el que estuve antes fue súper fuerte en términos de convivencia, había días en que no hacía nada. Aquí va a haber actividades, interacción, es una experiencia diferente y nueva, y quiero vivirla».

Además agregó: «También me motiva que siempre he sido muy deportista, y como es un reality de competencia, siento que tengo la posibilidad de poder llegar a la final y ganarlo eventualmente, tengo una gran ventaja. La competencia es lo mío y puedo llegar a la final».

Raimundo Cerda habla de su situación sentimental

Es importante mencionar que Raimundo Cerda se reencontrará con Fran Maira en el nuevo reality de Canal 13.

«Encuentro increíble estar con ella. Nunca tuvimos una relación formal, fue hace mucho tiempo, y sé que lo nuestro se prestó para malentendidos, pero somos muy buenos amigos y sin duda vamos a tener una relación excelente adentro», señaló.

Además, el exparticipante de Gran Hermano Chile se refirió a la posibilidad de iniciar un romance en ¿Ganar o Servir?: «Si encuentro a alguien que me llame la atención, que sea de mi gusto, no tengo problemas en tener una relación. Todo depende de tener una buena conexión», señaló Raimundo Cerda.

De todas formas, el joven dejó en claro que su principal interés es ganar y pasarlo bien.