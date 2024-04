«Le mando un besito a…»: José Antonio Neme revela polémico audio de Daniela Aránguiz en Mucho Gusto

Recientemente, en Mucho Gusto se abordó una reciente polémica protagonizada por Daniela Aránguiz. Recordemos que la exchica Mekano ha estado en el centro de atención, luego de que se diera conocer que Maite Orsini presentó una acción legal en su contra.

Ante esto, la exparticipante de Tierra Brava no se quedó callada y lanzó unas potentes declaraciones sobre el tema en el programa «Sígueme» de TV+.

«Yo no quiero que se nombre a mis hijos en ningún medio de comunicación, porque mis hijos son menores de edad. Si ella los expuso, tendrá que pagar las consecuencias, pero yo no autorizo a ningún medio de comunicación que se hable de algún tema que involucre a mis hijos», señaló Daniela Aránguiz.

«No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada, pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito», agregó.

Revelan mensaje de Daniela Aránguiz en «Mucho Gusto»

José Antonio Neme se comunicó con Daniela Aránguiz para conocer más detalles sobre el tema y Daniela Aránguiz le respondió mediante un audio, el que fue reproducido en vivo en el matinal de Mega, «Mucho Gusto».

«Amiga, si me echan de este canal, tú me tienes que llevar a TV+», indicó el periodista antes de que se diera a conocer el mensaje de la exchica Mekano.

«Primero, quiero felicitar a la Karencita, porque será la mejor animadora que ha pisado la Quinta Vergara; y lo segundo, yo creo que el aburrimiento puede ser, puede ser que no tenga mucho trabajo, entonces necesita entretenerse en algo», señaló Daniela Aránguiz, refiriéndose a la acción legal que presentó Orsini.

«Lo que sí no entiendo, es cómo una mujer, que no le gusta salir en la farándula, espera una semana que esté en un panel de farándula trabajando y hace esto», agregó la exchica Mekano.

«No me gusta, pero hace esto para que suene mi nombre. No sé, pero bueno. Estoy segura que voy con todo, tengo a mi abogado, mi abogado me da una tranquilidad gigante. Le mando un besito a todos», finalizó Daniela Aránguiz en el audio que dio a conocer José Antonio Neme en el matinal de Mega.