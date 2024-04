«Se besó con…»: Daniela Aránguiz entrega detalles inéditos sobre su polémico quiebre con Luis Mateucci

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci han estado en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer su ruptura amorosa.

De acuerdo a lo que informaron hace algunos días en el programa «Que te lo Digo», el argentino habría terminado con la exchica Mekano por teléfono. Además, revelaron que el chico reality estaría interesado en Daniela Colett, exesposa de Eduardo Vargas, que supuestamente se sumaría a «¿Ganar o Servir»?.

Daniela Aránguiz entrega nuevos detalles de su quiebre con Luis Mateucci

Recientemente, en «Sígueme», la exchica Mekano señaló que se encuentra dolida, pero que aún siente cariño por Luis Mateucci.

«Yo sé por qué lo hizo, Luis sabe que a mí me cuentan todo del reality, también sé el fondo de esa llamada, y no estoy segura si lo quiero contar. Sé lo que pasó. Me enteré de algo el fin de semana», señaló Daniela Aránguiz.

Además, la joven confirmó que pasaría algo entre el argentino y Daniela Colett. «Después de la llamada de Luis, a los dos días, el sábado, hubo una fiesta con actividades en esa casa y él se besó con Daniela Colett. Me dijeron que había sido por una actividad… pero por ahí se empiezan las cosas y si quieren que este juego continúe, lo encuentro válido», agregó, según consignó Radio Corazón.

Asimismo, Daniela Aránguiz expresó: «No puedo decir nada malo de él. Aquí no hubo infidelidad. Encuentro superválido que me haya llamado por teléfono para cortar esto antes y él no sentirse culpable después de la fiesta (…) Sabe lo que él hizo dentro del reality y sabía cuáles eran mis condiciones».

Por otro lado, la exchica Mekano aseguró que todavía siente cosas por Luis Mateucci. «Me dolió, porque sí me siento enamorada y eso es verdad. Fue importante en mi vida. Me devolvió muchas cosas. Nunca descartaría pegarse una rayita en el agua… pero más que eso, retomar una relación seria… no sé, no creo», indicó.