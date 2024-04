¡Alto impacto! Revelan la razón del supuesto quiebre matrimonial entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

Hace unos días surgieron rumores sobre una supuesta crisis en el matrimonio de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

En el programa «Sígueme», Sergio Marabolí indicó que habrían tenido un problema.«Tendría que ver un poco con una especie de recaída» señaló en dicha oportunidad.

En este sentido, este lunes en «Que te lo Digo» entregaron más detalles sobre esta supuesta nueva crisis matrimonial entre el periodista deportivo e Ivette Vergara.

Revelan el motivo que habría provocado el supuesto quiebre entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

Este lunes, en el espacio farandulero de Zona Latina, se reveló el motivo que habría desencadenado el supuesto quiebre entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

«El pasado miércoles 17 de abril del 2024 (…) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento», expresó Luis Sandoval.

«Qué pasó en ese departamento? Habían risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, habían mujeres hermosas (…) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara», añadió según consignó La Cuarta.

Ante esto, Sergio Rojas intervino y señaló que una amiga de ella estuvo presente en dicha fiesta. «Me cuenta que habían otras niñas más y que dentro de los invitados estaba también Jean Philippe Cretton, pero no fue», señaló.

Además, el panelista de «Que te lo Digo» también reveló el motivo que habría provocado que Ivette Vergara supuestamente se enojara con Fernando Solabarrieta.

«La verdadera razón es que Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (…) y no se retira solo en personal sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal'», dio a conocer Sergio Rojas.