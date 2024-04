«El próximo Bad Bunny es chileno»: DrefQuila sorprende con potente predicción sobre la futura estrella mundial de la música urbana

En una entrevista con La Cuarta, el popular cantante, DrefQuila habló sobre su carrera musical y sus nuevos proyectos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una predicción que lanzó sobre el futuro de la escena urbana nacional.

Tras ser consultado sobre el momento del género nacional, señaló: «Hermano, guarden esto: el próximo Bad Bunny es chileno, te lo juro por mi vida, yo sé que sí».

«El ser un país que a lo mejor tuvo que adaptarse culturalmente a otras culturas y consumir de otras culturas durante tanto tiempo, nos hace que nuestra música sea rica en diferentes niveles y nos hace tener un sello único que no está en ningún otro país», agregó DrefQuila.

Además, el cantante urbano señaló: «Quizá el próximo Bad Bunny chileno todavía no canta, pero se está inspirando de todo lo que estamos haciendo todos nosotros, para sacar todo lo mejor (…) Es un poco lo que está haciendo (Cris) MJ por ejemplo ahora, pero creo que se puede hacer a niveles más extremos».

Por otro lado, DrefQuila también se refirió a la frase «siento que soy el artista más multifuncional y multitarea de la historia de Chile» que causó gran polémica.

DrefQuila se refiere a su mediática frase

En conversación con La Cuarta, DrefQuila habló de la polémica frase que lanzó en una entrevista en el podcast «Vamo a calmarno».

«Sabía que iba a ser polémico, no sabía que iba a pasar después, pero sabía que iba a generar algo, y ese ‘algo’ siento que lo pudimos manejar, fue un colador también, los que no eran tan fans se fueron, los que eran más fans defendieron», partió indicando el cantante nacional.

«Así que nada. Yo sigo aquí, sigo con mi arte, no creo que haya dicho nada malo, creo que no maté a nadie, no sé… y es algo que sigo pensando, así que feliz», agregó DrefQuila.