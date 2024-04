«Está solo»: Revelan impactante noticia sobre el matrimonio de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

Durante este fin de semana, una polémica dio mucho que hablar. Resulta que una famosa pareja de nuestro país estaría enfrentando una fuerte crisis matrimonial. Se trataría de nada más ni menos que Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, quienes hace un tiempo se reconciliaron. Sin embargo, según revelaron, esto no habría durado mucho.

Revelan nuevo quiebre entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

La noticia la entregaron en el programa «Sígueme», donde indicaron que la decisión la habrían tomado a inicios de este mes. Incluso la popular animadora abandonó «La Metro», espacio radial que tenían.

«Me dicen que Fernando está solo, que no está trabajando con Ivette y no van más como pareja radial. El fin de semana del 5 de abril habrían tenido un problema y el lunes 8 aparece con un nuevo compañero que es Seba Puga, el doble del personaje de El Profesor en La Casa de Papel», reveló el periodista Sergio Marabolí en el espacio televisivo.

Sin embargo, esto no fue todo. Marabolí agregó que Fernando Solabarrieta «habría salido ese fin de semana, y tendría que ver un poco con una especie de recaída».

Ante esto, su colega Cecilia Gutiérrez expresó: «La vez pasada todos celebraron, pero yo sigo insistiendo, ¿hasta cuándo la Ivette le sigue dando oportunidades? Ella lo perdona, él se vuelve a equivocar. La Ivette Vergara es una mujeraza, no digo que Fernando sea malo, pero no es una buena pareja para ella».

Cabe destacar que ni Fernando Solabarrieta ni Ivette Vergara han confirmado esta noticia. Sin embargo, mediante Instagram, Ceci Gutiérrez señaló que sería real.

Por otro lado, es importante recordar que, según consignó Corazón, la última vez que el periodista e Ivette fueron vistos juntos, fue en la celebración de los 130 años de Cabildo. Instancia en la que también estuvo Nicolás Solabarrieta, hijo de los populares animadores.