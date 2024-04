Inter de Milán vs. AC Milan: Alexis Sánchez puede conseguir un importante logro esta tarde

Hoy, el Inter de Milán enfrentará al AC Milan por la Serie A. Instancia en la que el cuadro de Alexis Sánchez se puede consagrar campeón.

Si bien, aún quedan partidos por disputarse, si el equipo del tocopillano logra ganar aseguraría el título.

El duelo iniciará a las 14:45 (hora chilena) y se disputará en San Siro, con el AC Milan como locales, quienes buscarán impedir que el elenco de Alexis Sánchez consiga un nuevo Scudetto.

Cabe destacar que el Inter de Milán se encuentra en el primer lugar de la Serie A con 86 puntos, mientras que el segundo puesto lo ocupa el AC Milan con 14 unidades menos.

De este modo, si el club de Alexis Sánchez logra ganar, le sacaría 17 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor y se coronaría campeón antes de tiempo.

Según consignó ADN, el chileno será suplente, mientras que los titulares en el ataque serán Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Sin embargo, el «Maravilla» podría ingresar desde la banca.

Es importante mencionar que en caso de que el Inter de Milán se corone campeón, Alexis Sánchez alzaría su título número 21 y quedaría a uno de alcanzar a Claudio Bravo.

Mientras que el chileno más ganador de la historia es Arturo Vidal, quien ha ganado 25 trofeos en distintos equipos.

¿Qué equipo está interesado en Alexis Sánchez?

Aún no hay nada concreto con respecto al futuro de Alexis Sánchez. El chileno no ha tenido su mejor temporada y ha pasado gran parte de la temporada en la banca. Además, hace un tiempo desde medios italianos señalaron que el Inter de Milán no tendría considerado al chileno para seguir en el club.

Debido a esto, el chileno ha empezado a sonar en algunos clubes y uno de estos sería el Udinese. Asó lo informó el medio partidario «Mondo Unidese». Incluso aseguraron que el club italiano tendría un plan para el retorno del tocopillano.