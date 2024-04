¡Sorpresa!: Este participante de ¿Ganar o Servir? fue eliminado en el primer capítulo

La noche de este domingo fue el estreno de «¿Ganar o Servir?», nuevo reality de Canal 13, que en tan solo un capítulo ya tuvo peleas y un eliminado.

Cabe destacar que el espacio televisivo inició en el desierto de Ica, Perú, con los 16 competidores, quienes realizaron distintas actividades.

Posteriormente, sonó el teléfono en una cabina ubicada en medio del desierto y Coca Mendoza contestó. En esta oportunidad se le comunicó que tras llegar al destino tendría que escoger a uno de sus compañeros de «¿Ganar o Servir?», para que abandone el reality.

Luego, cuando los participantes se reunieron con los animadores del espacio, Karla Constant y Sergio Lagos, Mendoza señaló: «En qué minuto corrí. No debería haber corrido a ese teléfono».

El participante del reality anunció a sus compañeros que debía tomar una importante decisión y finalmente, seleccionó a Alejandro Pérez, quien se transformó en el primer integrante eliminado de «¿Ganar o Servir?«.

De este modo, el exfutbolista de Colo Colo explicó sus motivos: «Lo siento. A los demás los conozco a todos, sé que eres un competidor fuerte, y como quiero llegar a la final, estratégicamente quedas eliminado».

Por otro lado, Alejandro Pérez también tuvo palabras de despedida tras ser eliminado de «¿Ganar o Servir?». «Ha sido un auténtico placer compartir esta experiencia con ellos, en muy poco tiempo les he cogido mucho cariño», manifestó.

Gala y Oriana protagonizan fuerte discusión en el debut de «¿Ganar o Servir?»

Otra de las cosas que llamó la atención del primer capítulo de «¿Ganar o Servir?», fue una fuerte discusión.

En pleno desierto, Oriana Marzoli encaró a Gala Caldirola, porque supuestamente le habría indicado que no se junte con Fran Maira.

«Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile», lanzó en el debut de «¿Ganar o Servir?«.