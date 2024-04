«Estaría abierta a estar con una mujer»: Polémica ex Gran Hermano es confirmada en «¿Ganar o Servir?»

Durante la jornada de este martes 9 de abril, se confirmó a dos nuevas participantes para el próximo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?». Una de estas es una polémica exintegrante de Gran Hermano Chile.

Nos referimos a Fran Maira, quien tuvo una gran rivalidad con Cony Capelli en el espacio de Chilevisión.

Fran Maira es confirmada en «¿Ganar o Servir?»

Con respecto, a lo que será su participación en «¿Ganar o Servir?», indicó: «Creo que la Fran que conocieron antes estaba con más miedo al no saber lo que estaba pasando afuera. En cambio, la Fran de este reality va a estar más relajada y voy a poder disfrutar más del proceso y ser 100% como yo soy: alegre, chistosa y loca».

Por otro lado, con respecto a sus objetivos en el encierro, Fran Maira señaló que «quiero hacerme más conocida aún, que a la gente a la que le caigo bien le siga cayendo bien, que me apoyen y seamos cada vez más en el rebaño. Quiero pasarlo bien, esta vez voy más por mí, para desafiarme y competir conmigo misma, más que pensando en la gente. Mi meta es llegar ojalá a la semifinal y ser un buen personaje».

«Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality, con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple. Si antes era z…, ahora soy tres veces más z…», agregó Fran Maira.

Además, la nueva confirmada para «¿Ganar o Servir?», también tuvo palabras con respecto al amor.»Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres. Me gusta mucho la masculinidad, me gustan más los hombres, pero me atraen más sexualmente las mujeres y también estaría abierta a estar con una mujer», señaló Fran Maira. Además, mencionó que Luis y Camila Recabarren son de su gusto.

Es importante mencionar que la ex Gran Hermano no es la única confirmada para el nuevo reality de Canal 13. Recientemente, también se confirmó a Cindy Nahuelcoy, ex árbitro del futbol chileno.