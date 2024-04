«Conmigo no es loca»: Luis Mateucci entrega detalles de su relación con Daniela Aránguiz

En el último capítulo de Tierra Brava, Luis Mateucci entregó detalles de su relación con Daniela Aránguiz y lo que le gusta de ella.

Esto ocurrió, en una conversación que tuvo con Pamela Díaz y Nicolás Solabarrieta. Instancia, en la que el trasandino indicó: «Lo que me gusta de la Dany es que yo soy loco, y la Dany conmigo no es loca. Peleo un rato solo y me calmo porque no me la devuelve».

Sin embargo, reveló que en algunas oportunidades, Daniela Aránguiz también se enoja, no obstante, confesó que esto es algo que le gusta.

«Cuando me pelea me gusta. Yo necesito que me peleen un poco. Con una mina sumisa, no puedo. Y como se me cag… de risa, no podemos seguir peleando», indicó.

Además, Luis Mateucci también se refirió a su pasado cuando estaba soltero. «Yo antes no era así, de estar siempre pendiente de alguien. Era mucho más preocupado de mí, porque estaba solo», señaló.

El distanciamiento de Daniela Aránguiz y Luis

Es importante mencionar que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci estarán distanciados por un tiempo.

Esto se debe a que el argentino es uno de los participantes del nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?«.

En este sentido, antes de viajar a Perú, Luis habló sobre su romance con Daniela Aránguiz y de cómo podría reaccionar tras verlo reencontrarse con sus examores.

«No sé cómo reaccionaría. Claramente que obvio le van a molestar algunas cosas», indicó.

«Ojalá que reaccione bien, porque yo no tengo nada con ninguna. Para mí son pasado y eso», agregó Luis Mateucci.

Además, se refirió a cómo vivirá su relación con Daniela Aránguiz mientras se encuentren distanciados. «Lo hablamos y quedamos de acuerdo en un par de cosas. En el sentido de hasta qué límite jugar, o de poder llegar», explicó.

Asimismo, añadió que «voy a entrar en pareja, pero sí se me complica un poco, porque al final, a la hora de hacer la actividad y esas cosas, cuando estás en pareja, todo se malinterpreta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa».