«No descarto que…»: Jennifer Galvarini sorprende con dichos de su distanciamiento con Constanza Capelli

La ex chica reality, Jennifer Galvarini, habló de su distanciamiento con Constanza Capelli, quien hace pocos días rompió el silencio y confesó el porqué de la actual lejanía con Pincoya.

En una entrevista con Pamela Díaz, Cony le comentó que luego del cumpleaños del hijo de Pincoya, le habría mandado un mensaje, del cual no obtuvo respuesta, insinuando que ya no existiría un lazo amistoso.

«Pero, en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise, sino porque se han dicho muchas cosas», comentó la influencer, refiriéndose a los diversos dichos de Pincoya.

Aunque, Jennifer, que actualmente es participante del programa de Chilevisión, «Top Chef VIP», calmó los ánimos y dijo que es cosa de tiempo para que puedan reunirse todos los ex participantes de la competencia.

«Yo a la Cony y a la mayoría de mis otros compañeros no los he visto, pero eso creo que es normal. No descarto que volvamos a juntarnos con todos» comentó a El Mercurio

En esa misma línea, comentó sobre su nuevo futuro laboral: «Chilevisión me propuso esta oportunidad de estar en Top Chef, lo que implicaba trasladarme por un tiempo a vivir a Santiago. Lo hablé primero con mi familia y decidí hacerlo porque creo que tengo que aprovechar las oportunidades que se me están dando».

¿Cuáles fueron los dichos de Cony Capelli?

«La verdad yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada», partió diciendo la bailarina a LUN.

En este contexto, Capelli dijo qué: «Jennifer, ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida. Sin embargo, no guardo ningún rencor ni malestar»

Para cerrar, Cony reflexionó sobre una de sus últimas conversaciones y comentó que: “Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”