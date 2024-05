«Eres una persona maquiavélica»: Mariela Sotomayor arremetió sin filtro contra Camila Recabarren en ¿Ganar o Servir?

En el último capítulo de ¿Ganar o Servir? se vivió un tenso momento entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren. Esto ocurrió en medio de un cara a cara que se llevó a cabo para seleccionar a los nominados o nominadas de esta semana.

En este sentido, la periodista de farándula no dudó y arremetió con todo contra la ex Miss Chile al momento de nominarla.

«Eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica, mala persona, haces de manzana podrida en el lugar», indicó Mariela Sotomayor.

De todas formas, esto no término acá.

«Creo que eres cínica, solapada y además ordinaria. Por esa razón te nomino. Me gustaría decirte que, si sigues sembrando las carencias que estás sembrando, hasta ahora, vas a seguir cosechando lo que has cosechado, hasta ahora, nada», agregó Mariela Sotomayor.

Luego de escucharla, Camila Recabarren no contestó y se retiró. No obstante, tras ser consultada por Sergio Lagos sobre que le parecieron las palabras de su compañera de ¿Ganar o Servir?, la ex Miss Chile indicó: «Viniendo de ella, no me va ni me viene».

Es importante señalar que las participantes del reality de Canal 13 han protagonizado diversos encontrones durante el encierro. De hecho, hace algunos días se dio a conocer que Mariela Sotomayor estaría pasando por un complicado momento luego de su participación en el programa de telerrealidad.

Revelan que Mariela Sotomayor estaría pasando por un complicado momento psicológico

La información fue revelada por el panelista de «Sígueme», Sergio Marabolí, quien señaló que Mariela Sotomayor salió de ¿Ganar o Servir? producto de una lesión.

Sin embargo, también agregó que estaría con tratamiento psicológico «ya que vivió un hostigamiento permanente de Camila Recabarren», indicó el comunicador.

«La situación habría escalado aún más, tanto así que Mariela Sotomayor en varias oportunidades habría pedido a la producción que interviniera, para que Camila Recabarren dejara de molestarla», añadió.