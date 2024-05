«Basta de cuestiones oscuras»: El momento de furia de Julio César Rodríguez por fallecimiento de joven conscripto

Hace algunos días, se reveló una lamentable noticia. Hablamos de la muerte de Franco Vargas, conscripto de 19 años. Situación que fue abordada en el matinal de CHV.

Cabe destacar que el joven falleció a dos semanas de iniciar con el servicio militar, en una caminata bajo frío extremo en Putre.

Ante esto, en «Contigo en la Mañana» se refirieron a esta lamentable situación. En este contexto, Julio César Rodríguez expresó su molestia por la trágica noticia.

«No puedo creer que un joven salga con una polera a -15 grados, a dos semanas de entrar al servicio. Es de un descriterio. ¿Es sostenible hoy, en el 2024, en esta parte de la civilización, un entrenamiento de esta naturaleza?», señaló el comunicador.

El momento de furia de Julio César Rodríguez

Además, Julio César Rodríguez expresó: «Es de una desinteligencia y de una inhumanidad. Adolescente con dos semanas (de servicio). La instrucción militar es con equipamiento, los militares modernos andan bien equipados, con máxima tecnología, no andan con el cuerpo descubierto, menos en la altura, si esta cuestión no es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué les pasa, hue…?«.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que luego de que se revelaran que los conscriptos que presenciaron esta situación y conocen la identidad del capitán a cargo habrían sido amenazados, el popular comunicador hizo un potente descargo.

«Basta de cuestiones oscuras y poco transparentes, la gente está aburrida, la gente está cansada y necesita justicia. Cuando uno habla con una madre que no ha tenido opción de saber la verdad sobre la muerte de su hijo, que se lo entrega al Ejército porque quiere ser militar, y llegan con su hijo muerto, la gente quiere transparencia. Para eso es importante que todos los testigos puedan hablar», señaló en el programa matutino de CHV.

Finalmente, Julio César Rodríguez indicó: «No puede ser que no haya un protocolo para esto, no puede ser que a la señora Romina (por la madre de Franco) no la hayan citado a una oficina y contarle todo lo que sucedió o decirle que iban a poner todos los antecedentes a la justicia».