«No quería que yo trabajara»: Faloon Larraguibel se quiebra tras revelar difíciles momentos que vivió con Jean Paul Pineda

En el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel protagonizó un emotivo momento tras revelar detalles de cómo era su relación con el futbolista Jean Paul Pineda.

Recordemos que en marzo, la exchica Yingo denunció a su expareja por violencia intrafamiliar, lo que terminó con el deportista detenido.

Ante esto, Faloon Larraguibel conversó con sus compañeros de ¿Ganar o Servir? y recordó los difíciles momentos que le tocó vivir.

Faloon Larragibel se quiebra tras hablar de su matrimonio

Tras ser consultada si se sigue viviendo en el departamento que compartía con el futbolista, la ex chica Yingo señaló: «No me voy a ir del departamento porque ahí es donde viven mis hijos. Yo con ellos ando siempre, no los dejo. Estoy aquí por ellos al final, no quiero que ningún h… me diga ‘agarra tus h… y sal de acá'».

Además, entregó detalles de cómo era su relación con Jean Paul Pineda. «Él era un machista, no quería que yo trabajara. Me preguntaba ‘¿Por qué te ponís esa ropa? ¿Es para provocar a los invitados a tu programa?’. Les escribía a los invitados, un doctor, un abogado invitado, me decían que él les escribió. ¡Qué vergüenza! Era desesperante. Yo llegaba a dudar de lo que estaba haciendo, pensaba que a lo mejor estaba haciendo algo malo», señaló Faloon visiblemente afectada.

Además, la exconductora de Zona Latina también reveló que no tiene intenciones de seguir hablando sobre el tema. «Estoy aquí, estoy viva. Nada más de lágrimas», indicó.

Ante esto, Faloon fue consolada por Blue Mary y Luis Mateucci, quienes la abrazaron para contenerla. «Eres preciosa, puedes contar conmigo para siempre. Has sido súper valiente», le señaló su compañera.

Cabe destacar que la exchica Yingo también reveló que intentó prevenir el lamentable hecho de violencia que denunció. «Una semana antes yo había pedido orden de alejamiento porque tenía un poco de miedo, pero no me la dieron y pasó esto», señaló.