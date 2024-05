«Ella está desesperada»: Julio César Rodríguez sale en defensa de Naya Fácil tras crítica de Roberto Cox

Durante la noche de ayer, Naya Fácil generó gran preocupación en redes sociales tras ser víctima de una violenta encerrona. Situación que fue abordada este miércoles en «Contigo en la Mañana», donde Julio César Rodríguez y Roberto Cox protagonizaron un llamativo intercambio de opiniones.

Cabe destacar que mediante Instagram, la popular influencer señaló: «Chiquillos, andaba con el Sergio en un auto y nos acaban de asaltar».

Sin embargo, esto no fue todo, ya que Naya Fácil también mencionó que luego del asalto desconocía donde estaba su acompañante. «Seguí corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda y no supe más del Sergio ni del Uber. Luego, él (Sergio) me llamó por teléfono y al juntarme con él me di cuenta de que lo apuntaron con cuchillos, con pistola», relató.

Julio César Rodríguez defiende a Naya Fácil tras comentario de Roberto Cox

En este sentido, en «Contigo en la Mañana», Roberto Cox expresó: «¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito».

Ante esto, Monserrat Álvarez mencionó: «Es que es una influencer». A lo que el periodista y DJ respondió: «Ya, pero acaban casi de secuestrar a tu pololo y tomas el celular para comenzar a transmitir».

Posteriormente, Julio César Rodríguez le preguntó a Cox: «¿Qué harías tú?», por lo que Roberto respondió: «Llamar a Carabineros».

«Ella es influencer, no criticaría a alguien que hace eso. Ella hace eso todo el tiempo», señaló JC.

Sin embargo, el periodista y DJ siguió insistiendo: «Pero acá es una situación límite, casi secuestran a tu pareja». Ante esto, Julio César Rodríguez le indicó: «Me pongo en la mente de ella y la quiero defender. Ella debe pensar que es mucho más constructivo para ella dar a conocer el asalto y que Sergio está perdido que hacer el llamado a la policía».

Luego, Roberto Cox expresó que le llamó la atención que expusiera el caso. «Claro, es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo… y entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite», señaló.

De todas formas, Julio César Rodríguez no estuvo de acuerdo con su colega del programa matutino de CHV: «Yo discrepo, porque no creo que lo haga por exposición, sino para que la ayuden».

Posteriormente, Roberto Cox indicó: «Yo estaría desesperado, si se llevan a una polola los delincuentes, yo llamo a carabineros, salgo a buscarla, pero lo que menos se me ocurre es sacarlo (el teléfono)».

«Roberto, no seai’ malo, ella está desesperada. Es su manera de pedir ayuda y que ayuden a Sergio. Es su manera de mostrar su preocupación», finalizó Julio César Rodríguez.