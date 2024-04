«Me pillan de sorpresa con esto»: La cómica foto de Roberto Cox que desató risas en sus compañeros de «Contigo en la Mañana»

Durante la jornada de hoy se vivió un cómico momento en Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión.

Resulta que se mostró en pantalla una solicitud que hizo una joven en redes sociales, donde pide ayuda para que alguien borre a una persona que sale atrás en una foto que se sacó junto a Roberto Cox en un evento que realizó Arsmate, plataforma de contenido para adultos.

«Hola, buenas noches, me saqué esta foto con un periodista bien conocido, pero me pueden sacar al que sale abajo que me embarró la foto por favor», pidió la mujer.

Esta solicitud desató carcajadas en Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes tiraron diversas tallas con respecto a este cómico registro.

Como se puede ver en la foto, Roberto Cox y la joven aparecen lo más normal en la azotea del edificio en el que se desarrolló el evento. Sin embargo, atrás se puede ver a un trabajador que tiene a la vista su trasero.

Ante esto, el periodista señaló que no se había percatado del cómico detalle. «Me pillan de sorpresa con esto, no había visto esa foto. El sábado estuve tocando en el evento de Arsmate, en esta página de contenido, había un evento de premiación y a mí me tocó estar en este momento del cóctel», expresó.

«Se acercó esta chica a pedirme una foto, pero no me había dado cuenta de esto», agregó Roberto Cox.

Julio César Rodríguez no dejó pasar la situación y bromeó: «Oye que es simpática la foto, oye la foto wena».

Por otro lado, Roberto Cox indicó: «Yo creo que la persona que aparece en esa foto se está reconociendo en este momento».

Las reacciones que dejó la cómica foto de Roberto Cox

Este momento del matinal fue compartido en las redes sociales de Chilevisión y dejó múltiples reacciones de los cibernautas.

«Ese es un buen Homero Simpson»; «A eso se refieren cuando dicen que se le partió la espalda trabajando»; «Jajaj buena la foto, pero esa alcancía», fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación.