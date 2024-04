Roberto Cox sorprende tras revelar que le negaron la visa para ingresar a Estados Unidos: «Me faltaba una semana para…»

Durante la jornada de este viernes se vivió una inesperada situación en el matinal de CHV, «Contigo en la mañana». Esto ocurrió mientras Julio César Rodríguez, Roberto Cox y Monserrat Álvarez hablaban sobre las bandas delictivas de chilenos en Estados Unidos, las que harían peligrar el beneficio de la visa Waiver.

En este contexto, Roberto Cox reveló que a él le negaron la visa, por lo que no pudo visitar Estados Unidos.

«Me rechazaron la visa Waiver, en mi caso porque te hacen varias preguntas, una de esas es ‘ha estado en los últimos 10 años en los países Afganistán, Irán’ y otros, donde por el canal he ido, cuando pones esos países, se despliega un menú donde te preguntan las razones por las que ha estado ahí con algunas opciones, una de las opciones es ‘trabajo en un medio de comunicación, soy periodista'», reveló el comunicador.

Es importante señalar que Roberto Cox ha viajado a distintos lugares del mundo para reportear diversos conflictos.

Posteriormente, según informó Publimetro, el periodista explicó que a pesar de indicar que fue por trabajo, «no me sirvió, me faltaba una semana para viajar a Estados Unidos y no me la aprobaron, creo que si me meto ahora todavía no está aprobada», contó. Incluso señaló que puso sus redes sociales para que pudieran ver que realmente el motivo de su viaje fue el trabajo

«Lo puse en Instagram y cualquier FBI que se mete ahí puede ver que fui por trabajo», agregó Roberto Cox.

La inesperada solución de Monserrat Álvarez

Posteriormente, Monserrat Álvarez sorprendió a todos con una cómica solución.

«La opción es que se casen conmigo, yo soy gringa», señaló la periodista. Ante esto, según consignó Publimetro, Julio César Rodríguez respondió que en ese caso prefería no viajar.

«Me voy a casar con Cox», indicó Monserrat Álvarez. Lo que desató risas en JC Rodríguez.

Para cerrar el tema, la animadora de Contigo en la Mañana, señaló:«Yo nací en Estados Unidos, tengo green card, trabajé en el McDonalds en Washington DC»