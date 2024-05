«Solo espero que…»: Ricardo Gareca causa sorpresa tras referirse al futuro de Alexis Sánchez

Aún no hay novedades sobre el futuro de Alexis Sánchez. Recordemos que el contrato del tocopillano con el Inter de Milán está próximo a terminar y todo indica que no va a renovar.

Ante esto, han surgido diversos rumores y especulaciones con respecto al equipo en el que jugará el crack de La Roja la próxima temporada.

En este sentido, recientemente en conversación con RedGol, Ricardo Gareca se refirió a este tema.

De este modo, el director técnico de la selección chilena se mostró tranquilo con respecto a la incertidumbre que existe con respecto al futuro de Alexis Sánchez.

«No me preocupa nada. Son tan profesionales y tienen tan claro lo que quieren para su vida y carrera que no me preocupa», le indicó Ricardo Gareca al medio citado.

De todas formas, el estratega también reveló que espera que Alexis Sánchez pueda tener continuidad en el equipo en el que juegue la próxima temporada.

«Solo espero que esté a gusto y contento donde vaya para que pueda jugar. Eso sí lo veo como algo importante, que se pueda trasladar donde juegue. Si se queda en Inter, que tenga posibilidades de jugar. Si se va a otro equipo, que juegue», explicó.

«Esa una meta importante a esta edad. En cuanto a su profesionalismo y la liga a la que pueda ir, lo que resuelva él está bien», añadió Ricardo Gareca.

¿Dónde podría continuar la carrera de Alexis Sánchez?

Durante el último tiempo el nombre de Alexis Sánchez ha sonado en diversos equipos.

De este modo, según informó ADN, equipos como River Plate, Galatasaray y Trabzonspor estarían interesados en contar con el talento del tocopillano.

Además, también se ha especulado con un posible retorno de Alexis Sánchez al Udinese, club en el que vivió su primera experiencia en el viejo continente.

De este modo, solo queda esperar para saber dónde continuará su carrera el chileno.