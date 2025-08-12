Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular este miércoles 13 de agosto en la Región Metropolitana

¡Atentos amigos de RadioActiva! A partir del 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Medida que limita la movilidad de varios vehículos con la finalidad de cuidar la calidad del aire y que se dejará de aplicar el 31 de agosto.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, funciona durante en meses de otoño e invierno. Periodo en el que empeora la calidad del aire.

La restricción vehicular se aplica de 07:30 a 21:00 horas, entre lunes a viernes (excepto días feriados). Además, rige en toda la provincia de Santiago y se incluyen San Bernardo y Puente Alto.

Revisa la restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 13 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 13 de agosto, son los que tienen patentes terminadas en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 o 1 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas de antes del 2002: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 0 o 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos: 0, 1, 2 o 3.

Los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido ingresar al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número final de su patente.

Revisa los montos de las multas por incumplir la medida

Es importante que estar atentos con la restricción vehicular. Recordemos que quienes no cumplan con la medida se arriesgan a ser multados. Los montos de estas sanciones oscilan entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $68.648 y $102.972.

Recuerda que para conocer más detalles sobre esta medida se puede ingresar a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.