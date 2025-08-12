Enel confirmó corte de luz en Santiago para este miércoles 13 de agosto: La Florida, Peñalolén y más comunas afectadas

Enel informó a través de su página web que durante este miércoles 13 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Vale señalar que la compañía de energía dio a conocer que estas pausas se deben a trabajos que se van a realizar en distintos puntos de la capital del país. Estos tienen el fin de mejor la calidad y conectividad del servicio.

De este modo, los cortes de luz en Santiago de este miércoles 13 de agosto se van a desarrollar en sectores específicos de distintas comunas de la capital, durante horarios determinados.

Corte de luz en Peñalolén este 13 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Cortes en San Miguel este 13 de agosto: inician a las 10:00 y finalizan a las 15:00 horas.

Corte de luz en La Florida este 13 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 16:00 horas.

Corte en Independencia este 13 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 15:00 horas.

Corte de luz en Las Condes este 13 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Otros cortes en Las Condes este 13 de agosto: entre 09:30 y 16:30 horas (dependiendo el sector)

Otro corte de luz en Las Condes este 13 de agosto: inicia a las 15:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Corte en Macul este 13 de agosto: inicia a las 23:30 y finaliza a las 03:30 horas del 14 de agosto.

Vale señalar que Enel Distribución informa constantemente sobre los cortes de luz que se programan en Santiago. De este modo, las personas pueden tomar las medidas que consideren necesarias para enfrentar el impacto de estas interrupciones.

En este sentido, las próximas pausas se pueden revisar a través de la página web de la compañía de energía.